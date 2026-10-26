Фото: В Одесской области враг дважды нанес удар по спасателям

В Одесской области россияне дважды нанесли удар по месту работы спасателей.

«Ночью вражеская атака разрушила промышленное предприятие, там возник пожар. Во время его тушения российские войска дважды нанесли повторные удары непосредственно по месту работы пожарных», — говорится в сообщении.

Спасатели находились в укрытии и не пострадали. В то же время повреждена пожарно-спасательная техника.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На местах работали более 50 спасателей.

Источник: ГСЧС Украины.

Напомним, ночью 26 октября 2026 года враг несколько раз атаковал частное промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области.

В результате российской атаки 23 октября в Одесской области была повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. На территории баз отдыха вспыхнул масштабный пожар.