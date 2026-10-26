16 октября Департамент строительства Черкасской областной государственной администрации заключил с консорциумом «Региональные строительные инициативы» договор на реконструкцию Паланского лицея стоимостью 182,44 млн грн.

Согласно материалам, в смете строительные материалы указаны по ценам, которые примерно в полтора раза превышают рыночные.

Лицей пострадал в первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году.

В ноябре 2023 года заказчик заключил с ООО «Классика Комфорта» договор на реконструкцию учреждения на сумму 139,66 млн грн. В 2024 году компания попала в черный список Антимонопольного комитета Украины. По данным портала «Spending», на сегодняшний день по этому договору выплачено 5,56 млн грн. В августе 2025 года департамент без проведения торгов заказал у той же компании дополнительные работы на сумму 20,85 млн грн, связанные с основным договором.

К концу 2027 года должна быть завершена реконструкция Паланского лицея на 189 учеников по улице Грушевского, 5. В здании лицея отремонтируют окна и кровлю, системы отопления, кондиционирования, вентиляции, водоснабжения и канализации. Также предусмотрены электротехнические работы, молниезащита, охранно-тревожная сигнализация, сигнализация загазованности и системы противопожарной защиты. В укрытии проложат инженерные сети, выполнят электромонтажные работы и обустроят систему эвакуации. Проект также предусматривает строительные работы в надземной и подземной частях спортивного зала, установку тепловых генераторов и благоустройство территории.

Реконструкцию финансируют за счет средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и местного бюджета. В этом году ЕИБ должен выделить 5,63 млн грн, а в 2027 году — 100,83 млн грн. НДС будет покрыт за счет местного бюджета. Учитывая, что в лицее обучается всего 189 учеников, стоимость реконструкции составляет почти 1 млн грн на одного ученика.

Заказчиком проекта выступил индивидуальный предприниматель Черков Олег Валентинович. Положительный экспертный отчет выдал филиал ГП «Укрдержбудэкспертиза» в Черкасской области. Договорная цена фиксированная, без учета рисков и инфляции.

В информации о ценах на материальные ресурсы арматура класса А500С диаметром 16 мм заказана по цене 64 184 грн/т (здесь и далее цены указаны с НДС). «Булат Метал» продает ее по 40 0035 грн/т, а «Iron World» — по 49 520 грн/т. Это на 23–38 % дешевле.

Непластифицированная поливинилацетатная дисперсия продается по цене 360 грн/кг. Магазин «Дивоцвит» продает ее по 209 грн/кг, а «Лекс Ритейл» — по 175 грн/кг. Это на 42–51 % дешевле.

Песок заказали по 880 грн/куб. м. Недавно Управление образования Уманского горсовета для строительства укрытия Уманского лицея №1 заказывало песок по 389 грн/куб. м, а для ремонта пищеблока Уманской начальной школы № 3 — по 480 грн/куб. м. Это вдвое дешевле.

Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, размером большей стороны до 1000 мм заказали по 3 520 грн/кв. м. Управление образования Уманского горсовета для строительства укрытия Уманского лицея № 1 заказывало такие по цене 1 226 грн/кв. м, а Отдел образования, молодежи и спорта Тальновского горсовета Черкасской области для укрытия школы № 2 заказывал такие по цене 1 998 грн/кв. м. Это на 43–65 % дешевле.

Адресные дымовые пожарные извещатели Detecto SMK100 заказали по цене 1 860 грн/шт. «Гипермаркет Безопасности» и «Viatec» продают их по одинаковой цене 1 345 грн/шт, что на 28% дешевле.

Ориентировочная сумма переплаты только по этим позициям может составить около 3 млн грн.

Кроме того, смета содержит ряд позиций комплектов оборудования для кабинетов физики, химии, географии и т. д. Сравнить цены на них с рыночными довольно сложно из-за недостаточности технических характеристик составляющих комплектов.

Консорциум получил подряд без конкуренции, так как на открытые торги больше никто не подал заявку.

Для участия в тендере компании должны были подтвердить выполнение как минимум двух аналогичных договоров за последние пять лет и предоставить документы о вводе соответствующих объектов в эксплуатацию или их готовности к эксплуатации. Общий опыт работы участника должен был составлять не менее четырёх лет.

Среднегодовой оборот компании за последние пять лет должен был составлять не менее 30% от ожидаемой стоимости закупки. Кроме того, по требованию Европейского инвестиционного банка, участники должны были подтвердить, что их среднегодовой доход за последние два года без учета периода военного положения составляет не менее 50 % от первоначальной стоимости договоров в рамках НКПВУ и/или ПВУ, которые еще не завершены на момент подачи предложения.

Заказчик оставляет за собой право проверять цены на материальные ресурсы. В случае явного завышения средней цены на материальные ресурсы (определяется Заказчиком на основании анализа цен с учётом положений Постановления КМУ от 19.11.2025 № 1512 «Некоторые особенности определения стоимости строительства в условиях военного положения»), подрядчик обязан принять и скорректировать стоимость материальных ресурсов, рекомендованных заказчиком

Договор предусматривает, что заказчик имеет право отсрочить оплату выполненных работ. Период отсрочки исчисляется со дня прекращения военного положения в Украине и составляет 180 дней после такого прекращения. То есть оплата может быть отложена на весь период действия военного положения и еще на шесть месяцев после его завершения.

И. о. директора департамента строительства Черкасской ОГА является Александр Мацко. Председателем ОГА является Игорь Табурец.

Консорциум «Региональные строительные инициативы» (Киев) зарегистрирован в начале 2026 года. Консорциумом руководит Юрий Горай. Учредителями стали следующие фирмы:

ООО «Экспертный совет «Аналитик» (Киев) Юрия Горая;

ООО «Евроавтобан» (Винница) Виталия Кравцова;

ООО «Креатор Компани» (с. Чайки, Киевская область) Николая Максимкина;

ООО «Альфа-Газ» (Староконстантинов, Хмельницкая область) Виталия Скопа;

ЧП «Синта – Сервис» (Бровары) Игоря Баклана.

За время существования «Региональные строительные инициативы» получили подрядов на 282,91 млн грн, больше всего у нынешнего заказчика.

Об этом сообщается в «Прозорро» со ссылкой на материал «Наши деньги».

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