切尔卡斯克州州政府建设局于10月16日与“区域建设倡议”联合体签署了一份合同，对帕兰斯基中学进行翻新，合同金额为1.8244亿格里夫纳。

据报道，在工程预算中，建筑材料的标价约为市场价的1.5倍。

该中学在2022年全面入侵的最初几天就遭受了破坏。

2023年11月，该部门与“经典舒适”有限责任公司签订了价值1.3966亿格里夫纳的学校翻新合同。2024年，该公司被列入乌克兰反垄断委员会的黑名单。 据“Spending”门户网站数据显示，截至今日，该合同已支付556万格里夫纳。2025年8月，该部门未经招标便向同一公司订购了与主合同相关的额外工程，金额为2085万格里夫纳。

到2027年底，位于赫鲁舍夫斯基街5号、可容纳189名学生的帕兰斯基中学的翻新工程应完成。 该中学大楼将对窗户和屋顶、供暖、空调、通风、供水及排水系统进行翻新。 此外，还计划进行电气工程、防雷工程、安防报警系统、一氧化碳报警系统及消防系统的安装。 在避难所内，将铺设工程管网，进行电气安装工作，并配备疏散系统。该项目还包括体育馆地上和地下部分的施工、热能发电机的安装以及场地美化工程。

此次翻新工程的资金将由欧洲投资银行（EIB）和地方预算共同提供。 今年，欧洲投资银行将拨款563万格里夫纳，2027年则将拨款1.0083亿格里夫纳。增值税将由地方预算承担。 考虑到该中学共有189名学生，此次翻新工程的费用相当于每名学生近100万格里夫纳。

该项目由个体经营者切尔科夫·奥列格·瓦伦蒂诺维奇承接。切尔卡瑟州“乌克兰国家建筑专家局”分支机构出具了积极的专家评估报告。合同价格为固定价格，不包含风险和通货膨胀成本。

在材料价格信息中，A500C级、直径16毫米的钢筋采购价格为64 184格里夫纳/吨。（此处及下文所列价格均含增值税）。 “布拉特金属”的售价为40 035格里夫纳/吨，“Iron World”的售价为49 520格里夫纳/吨。这比报告价格低23%-38%。

未增塑聚乙烯醇分散体报价为360格里夫纳/公斤。 “迪沃茨维特”商店的售价为209格里夫纳/公斤，而“莱克斯零售”的售价为175格里夫纳/公斤。这比市场价便宜了42%-51%。

沙子以880格里夫纳/立方米的单价订购。最近，乌曼市议会教育管理局为建造乌曼第一中学的防空掩体，以389格里夫纳/立方米的单价订购了沙子， 而用于乌曼第3小学食堂维修的沙子采购价格为480格里夫纳/立方米。这比前者的价格低了一半。

矩形截面的通风管道采用厚度为0.7毫米的薄板镀锌钢制成，长边最大尺寸不超过1000毫米，采购价格为3 520格里夫纳/平方米。 乌曼市议会教育局为建造乌曼第一中学的防护棚，以每平方米1 226格里夫纳的价格订购了此类材料， 而切尔卡瑟州塔尔尼夫市议会教育、青年和体育局为第2中学的防空掩体，则以每平方米1,998格里夫纳的价格订购了此类产品。这比前两例便宜了43%至65%。

Detecto SMK100定向烟雾火灾报警器的采购单价为1 860格里夫纳/个。 “安全超市”和“Viatec”以每台1,345格里夫纳的相同价格销售该产品，价格低了28%。

仅就这些项目而言，预计多支付的金额就可能达到约300万格里夫纳。

此外，预算中还包含物理、化学、地理等实验室的一系列设备套装。由于套装组成部件的技术参数不完整，很难将其价格与市场价格进行比较。

该联合体在无人竞争的情况下获得了合同，因为公开招标中再无其他公司参与。

要参与招标，企业必须证明在过去五年内至少完成了两份同类合同，并提供相关项目已投入使用或具备投入使用条件的证明文件。参与者的总从业经验不得少于四年。

公司过去五年的年均营业额须不低于预期采购价值的30%。此外，根据欧洲投资银行的要求， 参与者须确认，其过去两年的年均收入（不包括战时状态期间）不低于《国家公共采购法》和/或《公共采购条例》框架内、在提交投标时尚未完成的合同初始价值的50%。

发包方保留核查物资价格的权利。若物资平均价格明显虚高（由发包方根据价格分析并参照乌克兰内阁2025年11月19日第 第1512号《战时状态下确定建筑成本的若干特殊规定》），承包商有义务接受并调整发包方建议的

合同规定，发包方有权推迟支付已完成工程的款项。 延期期间自乌克兰战时状态终止之日起计算，并持续至该状态终止后的180天。也就是说，付款可推迟至战时状态整个有效期以及其结束后再延长六个月。

切尔卡瑟州州政府建设部代理主任为亚历山大·马茨科。州政府主席为伊戈尔·塔布雷茨。

“区域建筑倡议”联合体（基辅）于2026年初注册成立。该联合体由尤里·戈赖领导。其创始企业包括：

尤里·戈赖旗下的“分析师”专家委员会有限责任公司（基辅）；

维塔利·克拉夫佐夫旗下的“欧罗巴托班”有限责任公司（文尼察）；

尼古拉·马克西姆金旗下的“创作者公司”有限责任公司（基辅州柴基村）；

维塔利·斯科帕旗下的“阿尔法-天然气”有限责任公司（赫梅利尼茨基州斯塔罗科斯蒂安蒂诺夫）；

“辛塔-服务”个体工商户（布罗瓦里）的伊戈尔·巴克兰。

自成立以来，“区域建筑倡议”已获得总计2.8291亿格里夫纳的合同，其中大部分来自当前的发包方。

据“普罗佐罗”平台报道，该信息引用自“我们的钱”的报道。

需要提醒的是，俄军袭击了基辅州的一所中学，引发了火灾。

俄罗斯的袭击还损坏了基洛沃格勒州的一所中学和一栋文化宫。

在敖德萨，一所法律中学因炮击而受损。



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