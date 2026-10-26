16 października Departament Budownictwa Administracji Obwodowej w Czerkasach zawarł z konsorcjum „Regionalne Inicjatywy Budowlane” umowę na remont liceum w Palanie o wartości 182,44 mln hrywien.

Zgodnie z informacjami zawartymi w materiale, w kosztorysie materiały budowlane zostały wycenione po cenach około półtora raza wyższych od rynkowych.

Liceum ucierpiało w pierwszych dniach pełnej inwazji w 2022 roku.

W listopadzie 2023 roku zamawiający zawarł z spółką „Klasyka Komfortu” umowę na przebudowę placówki za kwotę 139,66 mln hrywien. W 2024 roku spółka ta znalazła się na czarnej liście Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Według danych portalu „Spending”, na dzień dzisiejszy w ramach tej umowy wypłacono 5,56 mln hrywien. W sierpniu 2025 r. departament bez przeprowadzania przetargu zlecił tej samej firmie dodatkowe prace o wartości 20,85 mln hrywien, związane z umową główną.

Do końca 2027 roku ma zostać zakończona przebudowa Liceum Palanowskiego dla 189 uczniów przy ulicy Hruszewskiego 5. W budynku liceum zostaną wyremontowane okna i dach, a także systemy ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji. Przewidziano również prace elektrotechniczne, instalację odgromową, system alarmowo-ochronny, czujniki tlenku węgla oraz systemy przeciwpożarowe. W schronie zostaną wykonane instalacje inżynieryjne, prace elektryczne oraz zainstalowany zostanie system ewakuacyjny. Projekt przewiduje również prace budowlane w nadziemnej i podziemnej części hali sportowej, montaż generatorów ciepła oraz zagospodarowanie terenu.

Rekonstrukcja jest finansowana ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz z budżetu lokalnego. W tym roku EBI ma przeznaczyć 5,63 mln UAH, a w 2027 roku – 100,83 mln UAH. Podatek VAT zostanie pokryty ze środków budżetu lokalnego. Biorąc pod uwagę, że w liceum uczy się zaledwie 189 uczniów, koszt przebudowy wynosi prawie 1 mln hrywien na jednego ucznia.

Zleceniodawcą projektu jest Oleg Walentynowicz Czerkow, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Pozytywną ekspertyzę wydał oddział przedsiębiorstwa państwowego „Ukrderzhbudekspertiza” w obwodzie czerkowskim. Umowa przewiduje stałą cenę bez uwzględnienia kosztów ryzyka i inflacji.

W informacjach dotyczących cen materiałów zbrojenie klasy A500С o średnicy 16 mm zamówiono po 64 184 hrywien za tonę (tutaj i dalej ceny podane są z podatkiem VAT). „Bulat Metal” sprzedaje ją po 40 035 UAH/t, a „Iron World” po 49 520 UAH/t. Jest to o 23–38% taniej.

Nieplastyfikowana dyspersja polioctanu winylu jest wyceniona na 360 UAH/kg. Sklep „Dywotsvit” sprzedaje ją po 209 hrywien/kg, a „Lex Retail” – po 175 hrywien/kg. To o 42–51% taniej.

Piasek zamówiono po 880 UAH/m³. Niedawno Wydział Edukacji Rady Miejskiej w Umanie, w celu budowy schronu w Liceum nr 1 w Umanie, zamówił piasek po 389 UAH/m³, a na remont stołówki szkoły podstawowej nr 3 w Umanie – po 480 UAH/m³. To o połowę taniej.

Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym, wykonane z cienkiej blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm i wymiarach dłuższego boku do 1000 mm, zamówiono po 3 520 UAH/m². Wydział Edukacji Rady Miejskiej w Umanie zamówił takie kanały za 1 226 UAH/m² na potrzeby budowy schronu w Liceum nr 1 w Umanie, a Wydział Edukacji, Młodzieży i Sportu Rady Miejskiej w Talnów w obwodzie czerkaskim zamówił je do schronu szkoły nr 2 po cenie 1 998 UAH/m². Jest to o 43–65% tańsze.

Adresowe czujki dymu i pożaru Detecto SMK100 zamówiono po 1 860 UAH za sztukę. „Hipermarket Bezpieczeństwa” i „Viatec” sprzedają je po tej samej cenie 1 345 UAH/szt., co jest o 28% tańsze.

Szacunkowa kwota nadpłaty tylko w przypadku tych pozycji może wynieść około 3 mln hrywien.

Ponadto kosztorys zawiera szereg pozycji dotyczących zestawów wyposażenia do gabinetów fizyki, chemii, geografii itp. Porównanie ich cen z cenami rynkowymi jest dość trudne ze względu na brak wystarczających danych technicznych dotyczących elementów składowych zestawów.

Konsorcjum otrzymało zlecenie bez konkurencji, ponieważ nikt inny nie zgłosił się do przetargu otwartego.

Aby wziąć udział w przetargu, firmy musiały potwierdzić realizację co najmniej dwóch podobnych umów w ciągu ostatnich pięciu lat oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające oddanie odpowiednich obiektów do użytku lub ich gotowość do eksploatacji. Łączne doświadczenie uczestnika miało wynosić co najmniej cztery lata.

Średni roczny obrót firmy w ciągu ostatnich pięciu lat musiał wynosić co najmniej 30% przewidywanej wartości zamówienia. Ponadto, zgodnie z wymogami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, uczestnicy musieli potwierdzić, że ich średni roczny dochód z ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresu stanu wojennego, wynosi co najmniej 50% wartości początkowej umów w ramach NKPU i/lub PU, które nie zostały jeszcze zakończone w momencie składania oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji cen zasobów materialnych. W przypadku wyraźnego zawyżenia średniej ceny zasobów materialnych (ustalanej przez Zamawiającego na podstawie analizy cen z uwzględnieniem postanowień Uchwały Rady Ministrów z dnia 19.11.2025 r. nr 1512 „Niektóre szczególne zasady ustalania wartości budowy w warunkach stanu wojennego”), wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania i skorygowania wartości zasobów materialnych zgodnie z zaleceniami zamawiającego

Umowa przewiduje, że zamawiający ma prawo odroczyć płatność za wykonane prace. Okres odroczenia liczy się od dnia zniesienia stanu wojennego na Ukrainie oraz przez 180 dni po jego zniesieniu. Oznacza to, że płatność może zostać odroczona na cały okres obowiązywania stanu wojennego oraz na kolejne sześć miesięcy po jego zakończeniu.

Pełniącym obowiązki dyrektora departamentu budownictwa Obwodowej Administracji Państwowej w Czerkasach jest Oleksandr Matsko. Przewodniczącym Obwodowej Administracji Państwowej jest Ihor Taburec.

Konsorcjum „Regionalne Inicjatywy Budowlane” (Kijów) zostało zarejestrowane na początku 2026 roku. Konsorcjum kieruje Jurij Goraj. Założycielami konsorcjum są następujące firmy:

Sp. z o.o. „Rada Ekspertów »Analityk«” (Kijów) Jurija Goraja;

Sp. z o.o. „Euroautoban” (Winnica) Witalija Kravcowa;

Sp. z o.o. „Creator Company” (wieś Czajki, obwód kijowski) Mikołaja Maksimkina;

Sp. z o.o. „Alfa-Gaz” (Starokostiantynów, obwód chmielnicki) Witalija Skopa;

Przedsiębiorstwo prywatne „Sinta – Service” (Browary) Igora Baklana.

Od momentu powstania „Regionalne Inicjatywy Budowlane” otrzymały zlecenia o wartości 282,91 mln hrywien, z czego największa część pochodzi od obecnego zamawiającego.

Informację tę podano w serwisie „Prozorro”, z odniesieniem do artykułu „Nasze pieniądze”.

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