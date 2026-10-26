Під час реконструкції Паланського ліцею виявили будматеріали за завищеними цінами

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Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації 16 жовтня уклав із консорціумом «Регіональні будівельні ініціативи» договір на реконструкцію Паланського ліцею вартістю 182,44 млн грн.

За даними матеріалу, у кошторисі будівельні матеріали вказали за цінами, що приблизно в півтора раза перевищують ринкові.

Ліцей постраждав у перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У листопаді 2023 року замовник уклав із ТОВ «Класика Комфорту» договір на реконструкцію закладу за 139,66 млн грн. У 2024 році товариство потрапило до чорного списку Антимонопольного комітету України. За даними порталу «Spending», станом на сьогодні за цим договором сплатили 5,56 млн грн. У серпні 2025 року департамент без торгів замовив у тієї ж компанії додаткові роботи на 20,85 млн грн, пов’язані з основним договором.

До кінця 2027 року мають завершити реконструкцію Паланського ліцею на 189 учнів на вулиці Грушевського, 5. У будівлі ліцею відремонтують вікна та покрівлю, системи опалення, кондиціонування, вентиляції, водопостачання й каналізації. Також передбачені електротехнічні роботи, блискавкозахист, охоронно-тривожна сигналізація, сигналізація загазованості та системи протипожежного захисту. В укритті зроблять інженерні мережі, виконають електромонтажні роботи та облаштують систему евакуювання. Проєкт також передбачає будівельні роботи в надземній і підземній частинах спортивного залу, встановлення теплових генераторів і благоустрій території.

Реконструкцію фінансують коштом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та місцевого бюджету. Цьогоріч ЄІБ має виділити 5,63 млн грн, а у 2027 році – 100,83 млн грн. ПДВ покриють коштом місцевого бюджету. Враховуючи, що у ліцеї навчається всього 189 учнів, вартість реконструкції становить майже 1 млн грн на одного учня.

Проект замовили ФОП Черков Олег Валентинович. Позитивний експертний звіт видала Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Черкаській області. Договірна тверда без витрат на ризики та інфляцію.

У інформації про ціни на матеріальні ресурси арматуру класу А500С, діаметром 16 мм замовили по 64 184 грн/т. (тут і далі ціни вказані з ПДВ). «Булат Метал» продає її по 40 0035 грн/т, а «Iron World» по 49 520 грн/т. Це на 23-38% дешевше.

Непластифікована полівінілацетатна дисперсія вписана по 360 грн/кг. Магазин «Дивоцвіт» продає її по 209 грн/кг, а «Лекс Ритейл» – по 175 грн/кг. Це на 42-51% дешевше.

Пісок замовили по 880 грн/куб. м. Нещодавно Управління освіти Уманської міськради для будівництва укриття Уманського ліцею №1 замовляло пісок по 389 грн/куб. м, а для ремонту харчоблоку Уманської початкової школи №3 по 480 грн/куб. м. Це вдвічі дешевше.

Повітроводи прямокутного перерізу з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром більшої сторони до 1000 мм замовили по 3 520 грн/кв. м. Управління освіти Уманської міськради для будівництва укриття Уманського ліцею №1 замовляло такі по 1 226 грн/кв. м, а Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міськради Черкаської області для укриття школи №2 замовляла такі по 1 998 грн/кв. м. Це на 43-65% дешевше.

Адресні димові пожежні сповіщувачі Detecto SMK100 замовили по 1 860 грн/шт. «Гіпермаркет Безпеки» та «Viatec» продають їх по однаковій ціні 1 345 грн/шт, що на 28% дешевше.

Орієнтовна сума переплати лише по цим позиціям може скласти біля 3 млн грн.

Крім того, кошторис містить низку позицій комплектів обладнання для кабінетів фізики, хімії, географії, тощо. Порівняти ціни на них із ринковими доволі складно через недостатність технічних характеристик складових комплектів.

Консорціум отримав підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Для участі в тендері компанії мали підтвердити виконання щонайменше двох аналогічних договорів за останні п’ять років і надати документи про введення відповідних об’єктів в експлуатацію або їхню готовність до експлуатації. Загальний досвід роботи учасника мав становити не менше чотирьох років.

Середньорічний оборот компанії за останні п’ять років мав бути не меншим за 30% очікуваної вартості закупівлі. Окремо, за вимогою Європейського інвестиційного банку, учасники мали підтвердити, що їхній середньорічний дохід за останні два роки без урахування періоду воєнного стану становить не менше 50% від початкової вартості договорів у межах НКПВУ та/або ПВУ, які ще не завершені на момент подання пропозиції.

Замовник залишає за собою право перевіряти ціни на матеріальні ресурси. В разі явного завищення середньої ціни на матеріальні ресурси (визначається Замовником на підставі аналізу цін з урахуванням положень Постанови КМУ від 19.11.2025 №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану»), підрядник зобов’язаний прийняти та відкоригувати вартість матеріальних ресурсів рекомендованих замовником

Договір передбачає, що замовник має право відтермінувати оплату виконаних робіт. Період відстрочки рахується з дня припинення воєнного стану в Україні і 180 днів після такого припинення. Тобто оплата може бути відкладена на весь період дії воєнного стану та ще на шість місяців після його завершення.

В. о. директора департаменту будівництва Черкаської ОДА є Олександр Мацко. Головою ОДА є Ігор Табурець.

Консорціум «Регіональні будівельні ініціативи» (Київ) зареєстрований на початку 2026 року. Консорціумом керує Юрій Горай. Засновниками стали такі фірми:

ТОВ «Експертна Рада «Аналітик» (Київ) Юрія Горая;

ТОВ «Євроавтобан» (Вінниця) Віталія Кравцова;

ТОВ «Креатор Компані» (с. Чайки Київська область) Миколи Максімкіна;

ТОВ «Альфа-Газ» (Старокостянтинів, Хмельницька область) Віталія Скопа;

ПП «Сінта – Сервіс» (Бровари) Ігоря Баклана.

За час існування «Регіональні будівельні ініціативи» отримали підрядів на 282,91 млн грн, найбільше у нинішнього замовника.

Про це повідомляється в «Прозорро», з посиланням на матеріал “Наші гроші.”

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