На Волыни пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия
В селе Сошичное на Волыни 20-летний сотрудник киевской полиции за рулем Audi сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Мужчине предъявлено подозрение.
Авария произошла вечером 25 октября. По данным следствия, 43-летний мужчина и 39-летняя женщина шли по обочине дороги. Оба получили травмы средней тяжести и находятся в больнице.
Сотрудника правоохранительных органов задержали вскоре после аварии. Проверка показала 2,07 промилле алкоголя в крови.
Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и оставление людей в опасности. Автомобиль изъяли, а прокуроры обратились в суд с ходатайством о его аресте. Вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого решается.
Источник: Офис генерального прокурора
В поселке Новая Водолага Харьковской области 13 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 33-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля. Ее 7-месячную дочь госпитализировали. Ранее девочка потеряла отца в результате российского обстрела.