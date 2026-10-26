На Волыни пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия

В селе Сошичное на Волыни 20-летний сотрудник киевской полиции за рулем Audi сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Мужчине предъявлено подозрение.

Авария произошла вечером 25 октября. По данным следствия, 43-летний мужчина и 39-летняя женщина шли по обочине дороги. Оба получили травмы средней тяжести и находятся в больнице.

Сотрудника правоохранительных органов задержали вскоре после аварии. Проверка показала 2,07 промилле алкоголя в крови.

Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и оставление людей в опасности. Автомобиль изъяли, а прокуроры обратились в суд с ходатайством о его аресте. Вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого решается.

Источник: Офис генерального прокурора

В поселке Новая Водолага Харьковской области 13 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 33-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля. Ее 7-месячную дочь госпитализировали. Ранее девочка потеряла отца в результате российского обстрела.

На 194-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Андреевка в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика.

Напомним, что в Киевской области прокурора Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, вечером 15 октября водитель Renault сбил 36-летнего пешехода вблизи поселка Ставище и скрылся с места аварии.

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