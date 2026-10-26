W miejscowości Soszyczne na Wołyniu 20-letni funkcjonariusz policji z Kijowa, kierując samochodem marki Audi, potrącił dwóch pieszych i uciekł z miejsca wypadku. Mężczyźnie postawiono zarzuty.

Do wypadku doszło wieczorem 25 października. Według ustaleń śledztwa 43-letni mężczyzna i 39-letnia kobieta szli poboczem drogi. Oboje odnieśli obrażenia średniej ciężkości i przebywają w szpitalu.

Funkcjonariusza zatrzymano wkrótce po wypadku. Badanie wykazało 2,07 promila alkoholu we krwi.

Został on oskarżony o naruszenie przepisów ruchu drogowego w stanie nietrzeźwości oraz pozostawienie osób w niebezpieczeństwie. Samochód został skonfiskowany, a prokuratorzy zwrócili się do sądu o jego aresztowanie. Trwa rozstrzyganie kwestii środka zabezpieczającego wobec podejrzanego.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

13 października w miejscowości Nowa Wodolaga w obwodzie charkowskim w wyniku wypadku drogowego zginęła 33-letnia kobieta, która prowadziła samochód. Jej 7-miesięczna córka została hospitalizowana. Wcześniej dziewczynka straciła ojca w wyniku rosyjskiego ostrzału.

Na 194. kilometrze drogi M-06 Kijów – Czop, w pobliżu wsi Andriivka w obwodzie żytomierskim, doszło do wypadku drogowego z udziałem ciężarówki.

Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim zatrzymano prokuratora z Biura Prokuratora Generalnego pod zarzutem spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Według danych śledztwa wieczorem 15 października kierowca Renault potrącił 36-letniego pieszego w pobliżu miejscowości Stawiszcze i uciekł z miejsca wypadku.

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