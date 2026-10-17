Прокурор ОГП збив на смерть пішохода на Київщині та залишив місце ДТП

Смертельна аварія сталася ввечері 15 жовтня 2026 року поблизу селища Ставище на Київщині. За попередніми даними, водій автомобіля Renault збив пішохода, після чого поїхав із місця ДТП. Від отриманих травм 36-річний чоловік загинув. Його тіло виявили вранці 16 жовтня неподалік автодороги М-05, біля зупинки громадського транспорту.

Про затримання прокурора повідомили в Офісі Генерального прокурора. За даними відомства, після аварії водій залишив місце події, а правоохоронці згодом отримали інформацію про можливу причетність до ДТП працівника ОГП.

Прокурор сам звернувся до правоохоронців

16 жовтня прокурор Офісу Генерального прокурора сам прийшов до правоохоронних органів і повідомив, що може бути причетним до аварії. Він також указав, де перебуває автомобіль, на якому, за попередніми даними, збили пішохода.

Після цього прокурора затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ця норма дозволяє затримати людину без попередньої ухвали суду за визначених законом обставин. В Офісі Генерального прокурора також уточнили, що на момент ДТП чоловік перебував у відпустці для догляду за дитиною та не виконував службових обов’язків.

Прокурору готують підозру

Наразі правоохоронці готують повідомлення про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Вона стосується порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, якщо це призвело до смерті потерпілого.

Також вирішується питання про запобіжний захід для затриманого. Слідство розглядає можливість тримання його під вартою. Наразі йдеться про підозру, а обставини аварії мають встановити в межах розслідування. Остаточне рішення щодо вини чоловіка ухвалюватиме суд. Про це повідомляє пресцентр Офісу Генерального прокурора.

У селищі Нова Водолага Харківської області 13 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 33-річна жінка, яка була за кермом автомобіля. Її 7-місячну доньку госпіталізували. Раніше дівчинка втратила батька внаслідок російського обстрілу.

Поблизу селища Нова Водолага на Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. Її семимісячну дитину госпіталізували, наразі немовля перебуває під наглядом медиків. За повідомленням у заголовку, жінка раніше втратила чоловіка-ветерана та трьох дітей через російський удар.