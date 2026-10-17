Прокурор ОГП сбил насмерть пешехода в Киевской области и скрылся с места ДТП

Смертельное ДТП произошло вечером 15 октября 2026 года вблизи поселка Ставище в Киевской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. От полученных травм 36-летний мужчина скончался. Его тело обнаружили утром 16 октября недалеко от автодороги М-05, возле остановки общественного транспорта.

О задержании прокурора сообщили в Офисе Генерального прокурора. По данным ведомства, после аварии водитель покинул место происшествия, а правоохранители впоследствии получили информацию о возможной причастности к ДТП сотрудника ОГП.

Прокурор сам обратился к правоохранителям

16 октября прокурор Офиса Генерального прокурора сам явился в правоохранительные органы и сообщил, что может быть причастен к аварии. Он также указал, где находится автомобиль, на котором, по предварительным данным, сбили пешехода.

После этого прокурора задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Эта норма позволяет задержать человека без предварительного постановления суда при определенных законом обстоятельствах. В Офисе Генерального прокурора также уточнили, что на момент ДТП мужчина находился в отпуске по уходу за ребенком и не исполнял служебных обязанностей.

Прокурору готовят подозрение

В настоящее время правоохранители готовят уведомление о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Она касается нарушения правил безопасности дорожного движения водителем, если это привело к смерти потерпевшего.

Также решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Следствие рассматривает возможность содержания его под стражей. Пока речь идет о подозрении, а обстоятельства аварии должны быть установлены в ходе расследования. Окончательное решение о виновности мужчины будет принимать суд. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

В поселке Новая Водолага Харьковской области 13 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 33-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля. Ее 7-месячную дочь госпитализировали. Ранее девочка потеряла отца в результате российского обстрела.

Вблизи поселка Новая Водолага в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Ее семимесячного ребенка госпитализировали, в настоящее время младенец находится под наблюдением врачей. Согласно сообщению в заголовке, женщина ранее потеряла мужа-ветерана и троих детей в результате российского удара.