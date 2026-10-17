В Киеве проходит митинг у мэрии, участники призывают Кличко уйти в отставку

В Киеве у здания Киевской городской государственной администрации проходит акция протеста с требованием отставки городского головы Виталия Кличко. Участники митинга обвиняют городские власти в ненадлежащей подготовке столицы к зиме и призывают мэра покинуть свой пост.

В Киеве у здания КГГА собрались участники акции протеста. Они требуют отставки мэра столицы Виталия Кличко из-за, по их мнению, ненадлежащей подготовки города к зимнему периоду. Участники акции недовольны тем, как городские власти готовят Киев к холодам, и считают, что ответственность за эту работу должен нести мэр.

Митингующие призывают Кличко уйти в отставку. В то же время в предоставленном сообщении нет подробной информации о количестве участников акции, их конкретных требованиях относительно подготовки к зиме или реакции городских властей.

Акция проходит на фоне подготовки столицы к зимнему периоду. Для Киева этот вопрос особенно важен из-за рисков российских атак на энергетическую инфраструктуру и возможных перебоев с теплоснабжением и электроэнергией. Об акции сообщают в Telegram.

Во фракции «УДАР» Виталия Кличко призвали киевлян не выходить 17 октября на митинг с требованием отставки мэра столицы. Причиной назвали ситуацию с безопасностью, в частности риск удара реактивного дрона типа «Шахед» по скоплению людей.

14 октября, всего за пару недель до ожидаемого отопительного сезона, Верховная Рада вызвала «на ковёр» мэра Киева Виталия Кличко, чтобы выяснить, как столица готовится к зиме. А скорее — заблаговременно выставить счет за дальнейшие проблемы, связанные с выживанием столицы во время отключений электроэнергии и морозов.

Мэр Киева Виталий Кличко 14 октября выступил в Верховной Раде Украины, где рассказал о подготовке столицы к зиме, последствиях российских атак и мерах по защите критически важной инфраструктуры. Он также раскритиковал центральную власть за финансирование энергетических проектов и призвал объяснить, где же противовоздушная оборона для защиты столицы.

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