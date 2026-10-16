Кличко требует от глав районов Киева расширить сеть убежищ

В связи с существенным усилением российских обстрелов Киева расширение сети укрытий и надлежащее обустройство убежищ должны стать неотложной задачей районных государственных администраций. Мэр столицы Виталий Кличко напомнил руководителям районов об их личной ответственности за обеспечение безопасности жителей.

«Сегодня на коллегии КГГА поручил главам районов столицы определить приоритетность в использовании средств на обустройство укрытий. И не заниматься саботажем этого вопроса. Сейчас неотложная задача для глав районов, которые являются распорядителями средств, выделяемых городом, — увеличение количества и надлежащее обустройство убежищ. Главы районов должны оперативно реагировать на все обращения и устранять недостатки. Ведь, хотя они и назначены Президентом, они несут личную ответственность перед жителями», — заявил Виталий Кличко.

По словам мэра, в Киеве сейчас насчитывается почти 4400 укрытий различных типов и форм собственности. В течение 2022–2026 годов город направил на строительство, ремонт и обустройство укрытий около 7 миллиардов гривен.

В то же время районные государственные администрации освоили не все выделенные средства. Отдельной проблемой остается установка мобильных укрытий, которые могут обеспечить защиту людей в местах, где нет доступных стационарных убежищ.

«Отдельно обсудили вопрос установки мобильных укрытий. В прошлом году районы, получив на это средства, укрытия не установили, и средства вернулись в городской бюджет. А в этом году с запросом о выделении средств на установку мобильных укрытий не обращались!» — отметил Кличко.

По словам мэра, из-за бездействия районных администраций городу пришлось самостоятельно искать возможности для установки мобильных укрытий.

«В частности, первую партию — 14 мобильных укрытий — в ближайшее время установит «Киевпастранс» на остановках общественного транспорта. Кроме того, я обратился к бизнесу с просьбой помочь городу. И первое укрытие на средства меценатов вчера установили на Берестейском проспекте, рядом с остановкой нескольких маршрутов троллейбусов «Парк Ивана Багряного», — сообщил Виталий Кличко.

Мэр призвал руководителей районов не уклоняться от работы по расширению сети мобильных навесов и обеспечить целевое использование средств.

«Игнорирование этого вопроса я буду расценивать как саботаж! И буду обнародовать конкретные фамилии «деятелей» для киевлян, жителей районов, где руководители не будут заниматься установкой укрытий», — подчеркнул Кличко.

Вопрос защиты населения остается особенно актуальным на фоне усиления российских атак на столицу.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что за последние полтора месяца интенсивность ударов российских войск по энергетическим объектам Киева увеличилась в четыре раза.

Осенью прошлого года правительство определило на законодательном уровне требования к мобильным укрытиям. Тогда Виталий Кличко сообщал, что Киев выделяет средства на установку 500 таких укрытий. Однако районные администрации, являющиеся распорядителями средств, не смогли их освоить.

В настоящее время городские власти планируют установить первые 14 мобильных укрытий на остановках общественного транспорта, а Виталий Кличко требует от руководителей районов активизировать работу по расширению сети укрытий.

Об этом он заявил во время коллегии Киевской городской государственной администрации.

На Берестейском проспекте в Киеве обустраивают первое мобильное укрытие возле остановки общественного транспорта. Оно должно обеспечить пассажирам возможность укрыться во время воздушной тревоги.

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