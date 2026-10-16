Кличко вимагає від голів районів Києва розширити мережу укриттів

0:00 / 0:00

Через суттєве посилення російських обстрілів Києва розширення мережі укриттів і належне облаштування сховищ мають стати невідкладним завданням районних державних адміністрацій. Мер столиці Віталій Кличко нагадав керівникам районів про їхню персональну відповідальність за забезпечення безпеки мешканців.

«Сьогодні на колегії КМДА доручив главам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. І не займатися саботажем цього питання. Наразі невідкладне завдання для голів районів, які є розпорядниками коштів, що виділяє місто, — збільшення кількості та належне облаштування сховищ. Глави районів повинні оперативно реагувати на всі звернення та усувати недоліки. Бо, хоч і призначені Президентом, несуть персональну відповідальність перед мешканцями», — заявив Віталій Кличко.

За словами мера, у Києві наразі є майже 4400 укриттів різних типів і форм власності. Упродовж 2022–2026 років місто спрямувало на будівництво, ремонт та облаштування сховищ близько 7 мільярдів гривень.

Водночас районні державні адміністрації освоїли не всі виділені кошти. Окремою проблемою залишається встановлення мобільних укриттів, які можуть забезпечити захист людей у місцях, де немає доступних стаціонарних сховищ.

«Окремо обговорили питання встановлення мобільних укриттів. Минулого року райони, отримавши на це кошти, укриттів не встановили і кошти повернулися в міський бюджет. А на цей рік із запитом грошей на встановлення мобільних укриттів не зверталися!» — зазначив Кличко.

За словами мера, через бездіяльність районних адміністрацій місту довелося самостійно шукати можливості для встановлення мобільних сховищ.

«Зокрема, першу партію — 14 мобільних укриттів — найближчим часом встановить “Київпастранс” на зупинках громадського транспорту. Крім цього, я звернувся до бізнесу допомогти місту. І перше укриття за кошти меценатів вчора встановили на Берестейському проспекті, поруч із зупинкою кількох маршрутів тролейбусів “Парк Івана Багряного”», — повідомив Віталій Кличко.

Мер закликав керівників районів не усуватися від роботи над розширенням мережі мобільних укриттів і забезпечити використання коштів за призначенням.

«Ігнорування питання розцінюватиму як саботаж! І конкретні прізвища “діячів” оприлюднюватиму для киян, мешканців районів, де очільники не працюватимуть над встановленням укриттів», — наголосив Кличко.

Питання захисту населення залишається особливо актуальним на тлі посилення російських атак на столицю.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за останні півтора місяця інтенсивність ударів російських військ по енергетичних об’єктах Києва збільшилася вчетверо.

Восени минулого року уряд визначив на законодавчому рівні вимоги до мобільних укриттів. Тоді Віталій Кличко повідомляв, що Київ виділяє кошти на встановлення 500 таких сховищ. Однак районні адміністрації, які є розпорядниками коштів, не змогли їх освоїти.

Наразі міська влада планує встановити перші 14 мобільних укриттів на зупинках громадського транспорту, а Віталій Кличко вимагає від керівників районів активізувати роботу над розширенням мережі сховищ.

Про це він заявив під час колегії Київської міської державної адміністрації.

На Берестейському проспекті в Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Воно має забезпечити пасажирам можливість сховатися під час повітряної тривоги.

Метро на Виноградар запустять не раніше 2027 року.

Нагадаємо, депутат Київради Козак пропонує зробити метро безкоштовним до кінця воєнного стану.

Також керівник підрядної компанії привласнив 2,7 млн грн під час ремонту метро.

Читай нас у