В Киеве объявили третью за сутки воздушную тревогу

В Киеве третья с начала суток 16 октября воздушная тревога длилась 12 минут. По состоянию на 06:45 воздушную тревогу также объявили в ряде областей Украины.

Воздушные силы предупреждали об опасности, связанной с дронами. В 06:57 прозвучал отбой. В столице был объявлен желтый уровень тревоги.

Ранее на Нивках в Киеве после атаки дрона загорелся частный дом.

Украинская фехтовальщица Влада Харькова, завоевавшая для Украины золотую медаль на чемпионате мира 2025 года, показала кадры той ночи, когда её дом в Киеве пострадал в результате российской атаки.

За прошедшие сутки, 14 октября, под российским обстрелом оказались четыре района Киевской области. В результате атак четыре человека получили травмы, также были повреждены частные дома и автомобили, а один дом и грузовик уничтожены.

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