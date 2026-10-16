У Києві оголосили третю за добу повітряну тривогу

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У Києві третя від початку доби 16 жовтня повітряна тривога тривала 12 хвилин. Станом на 06:45 повітряну тривогу також оголосили в низці областей України.

Повітряні сили попереджали про дронову небезпеку. О 06:57 пролунав відбій. У столиці було оголошено жовтий рівень тривоги.

Раніше на Нивках у Києві після атаки дрона загорівся приватний будинок.

Українська фехтувальниця Влада Харькова, яка здобула для України золоту медаль на чемпіонаті світу 2025 року, показала кадри ночі, коли її будинок у Києві постраждав унаслідок російської атаки.

Протягом минулої доби, 14 жовтня, під російським вогнем опинилися чотири райони Київської області. Унаслідок атак четверо людей дістали травми, також пошкоджено приватні будинки й автомобілі, а один будинок і вантажівку знищено.

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