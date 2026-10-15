На Нивках у Києві після атаки дрона загорівся приватний будинок
В четвер, 15 жовтня, Шевченківському районі Києва уламки російського безпілотника впали на подвір’я приватної садиби. Після цього в будинку загорівся перший поверх. На місце події прямують екстрені служби, повідомив міський голова Віталій Кличко.
15 жовтня Києві після атаки російського безпілотника сталася пожежа в приватному житловому будинку на Нивках. За словами мера столиці Віталія Кличка, уламки БпЛА впали на подвір’я приватної садиби в Шевченківському районі. Після цього вогонь охопив перший поверх будинку. «У Шевченківському районі уламки БпЛА впали на подвір’я приватної садиби. Пожежа на першому поверсі приватного житлового будинку», — повідомив Кличко.
Екстрені служби вирушили на місце, щоб ліквідувати пожежу та перевірити наслідки падіння уламків. На відео з місця події видно приватний будинок на Нивках, у якому спалахнула пожежа після російської атаки. Інформації про постраждалих і масштаби пошкоджень наразі немає. Дані можуть уточнити після прибуття рятувальників та обстеження місця події. Про це повідомив .
Українська фехтувальниця Влада Харькова, яка здобула для України золоту медаль на чемпіонаті світу 2025 року, показала кадри ночі, коли її будинок у Києві постраждав унаслідок російської атаки.
Протягом минулої доби, 14 жовтня, під російським вогнем опинилися чотири райони Київської області. Унаслідок атак четверо людей дістали травми, також пошкоджено приватні будинки й автомобілі, а один будинок і вантажівку знищено.