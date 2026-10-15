На Нивках у Києві після атаки дрона загорівся приватний будинок

В четвер, 15 жовтня, Шевченківському районі Києва уламки російського безпілотника впали на подвір’я приватної садиби. Після цього в будинку загорівся перший поверх. На місце події прямують екстрені служби, повідомив міський голова Віталій Кличко.

15 жовтня Києві після атаки російського безпілотника сталася пожежа в приватному житловому будинку на Нивках. За словами мера столиці Віталія Кличка, уламки БпЛА впали на подвір’я приватної садиби в Шевченківському районі. Після цього вогонь охопив перший поверх будинку. «У Шевченківському районі уламки БпЛА впали на подвір’я приватної садиби. Пожежа на першому поверсі приватного житлового будинку», — повідомив Кличко.

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Екстрені служби вирушили на місце, щоб ліквідувати пожежу та перевірити наслідки падіння уламків. На відео з місця події видно приватний будинок на Нивках, у якому спалахнула пожежа після російської атаки. Інформації про постраждалих і масштаби пошкоджень наразі немає. Дані можуть уточнити після прибуття рятувальників та обстеження місця події. Про це повідомив Віталій Кличко.

Українська фехтувальниця Влада Харькова, яка здобула для України золоту медаль на чемпіонаті світу 2025 року, показала кадри ночі, коли її будинок у Києві постраждав унаслідок російської атаки.

Протягом минулої доби, 14 жовтня, під російським вогнем опинилися чотири райони Київської області. Унаслідок атак четверо людей дістали травми, також пошкоджено приватні будинки й автомобілі, а один будинок і вантажівку знищено.

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