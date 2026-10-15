В районе Нивки в Киеве после атаки дрона загорелся частный дом

В Шевченковском районе Киева обломки российского беспилотника упали во двор частного дома. После этого в доме загорелся первый этаж. На место происшествия направляются экстренные службы, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве после атаки российского беспилотника произошел пожар в частном жилом доме на Нивках. По словам мэра столицы Виталия Кличко, обломки БПЛА упали во двор частного дома в Шевченковском районе. После этого огонь охватил первый этаж дома. «В Шевченковском районе обломки БПЛА упали во двор частного дома. Пожар на первом этаже частного жилого дома», — сообщил Кличко.

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Экстренные службы выехали на место, чтобы ликвидировать пожар и оценить последствия падения обломков. На видео с места происшествия виден частный дом на Нивках, в котором вспыхнул пожар после российской атаки. Информации о пострадавших и масштабах повреждений пока нет. Данные могут уточниться после прибытия спасателей и обследования места происшествия. Об этом сообщил Виталий Кличко.

Отсутствие активных штурмов российских войск на отдельных участках фронта не означает затишья или отказа противника от наступательных планов. На Купянском и Великобурлукском направлениях российские подразделения перегруппировываются, восстанавливают боеспособность и могут готовиться к новым попыткам вернуть утраченные позиции.

С начала 2026 года российская армия потеряла 350 260 военнослужащих в войне против Украины. Наибольшие потери в живой силе оккупанты понесли в сентябре — 46 230 человек.

В течение первых 14 дней октября украинские военные зафиксировали существенный рост количества пораженных и уничтоженных российских оккупантов. За этот период показатель вырос на 24,65 % по сравнению с аналогичным периодом сентября, несмотря на ухудшение погодных условий.

В сентябре Силы беспилотных систем (СБС) фиксировали в среднем 445 безвозвратных и санитарных потерь среди живой силы противника ежесуточно. По словам командующего СБС Роберта (Мадяра) Бровди, такое количество соответствует полному штурмовому составу одного батальона.

Силы беспилотных систем ВСУ за три месяца операции «Крымский рубильник off» поразили 456 энергоузлов в России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди. За последние десять суток, по его словам, подразделения поразили ещё 44 энергообъекта на оккупированных территориях.

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