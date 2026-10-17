Російський офіцер допоміг ЗСУ ліквідувати понад 300 окупантів — The Wall Street Journal

Російський лейтенант Лев Ступніков упродовж кількох місяців таємно передавав українській розвідці координати військових позицій РФ, плани наступальних операцій і відомості про російське командування. Отримані дані допомогли українським військовим ліквідувати понад 300 російських окупантів.

Про це написало американське видання The Wall Street Journal.

Ступніков закінчив військову академію зв'язку в Санкт-Петербурзі та у листопаді 2023 року потрапив на фронт поблизу Вугледара. Там він служив начальником зв'язку батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Рішення співпрацювати з Україною офіцер ухвалив після розчарування в російській армії. За словами Ступнікова, він був свідком мародерства окупантів і негативно ставився до повномасштабного вторгнення.

У лютому 2024 року мати військового Тетяна Янцен звернулася до українця Дмитра Карпенка, який співпрацював із військовою розвідкою та допомагав російським військовослужбовцям залишати армію. Ступніков погодився передавати інформацію, але відмовився від грошової винагороди.

Однією з перших операцій став удар по скупченню російських військових поблизу Вугледара. Ступніков повідомив координати місця, де зібралися приблизно 120–150 солдатів та офіцерів, після чого відійшов на безпечну відстань. За переданими ним даними, внаслідок удару загинули 68 російських військових, ще 60 зазнали поранень. Серед ліквідованих були десятеро офіцерів, зокрема командир 36-ї мотострілецької бригади полковник Гусейн Мусаєв.

Надалі Ступніков передавав українській стороні радіочастоти, розташування військ і плани бойових операцій. Він також виводив із ладу обладнання росіян. За інформацією WSJ, у травні 2024 року завдяки його даним українські військові вдарили по будівлі, де перебували два штурмові підрозділи РФ, ліквідувавши 20 окупантів.

У ніч на 6 липня 2024 року офіцер залишив російські позиції та перейшов лінію фронту. Його маршрут контролювали українські військові за допомогою безпілотника. Після приблизно 40 хвилин переходу замінованою місцевістю він дістався позицій 72-ї бригади ЗСУ.

Після переходу Ступніков передав українським військовим телефон із доступом до каналів зв'язку, через які можна було отримувати зображення з російських розвідувальних дронів і камер спостереження. Згодом він приєднався до Російського добровольчого корпусу, який воює на боці України. Його мати та молодша сестра також залишили Росію.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 16 жовтня, російські терористичні війська втратили на фронті 1 950 солдатів. Таким чином загальні бойові втрати ворога з моменту повномасштабного вторгнення вже складають 1 562 970 осіб.

на Гуляйпільському напрямку українські військові знищили міст, який російська армія використовувала для перевезення боєприпасів та забезпечення своїх підрозділів.

Нещодавно під час FPV-патрулювання в районі населеного пункту Пологи бійці 92-ї окремої штурмової бригади виявили склад мінометних снарядів. Подія сталася в смузі відповідальності 7-го корпусу.