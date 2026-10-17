Российский лейтенант Лев Ступников в течение нескольких месяцев тайно передавал украинской разведке координаты военных позиций РФ, планы наступательных операций и сведения о российском командовании. Полученные данные помогли украинским военным ликвидировать более 300 российских оккупантов.

Об этом написало американское издание The Wall Street Journal.

Ступников окончил военную академию связи в Санкт-Петербурге и в ноябре 2023 года оказался на фронте вблизи Угледара. Там он служил начальником связи батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Решение сотрудничать с Украиной офицер принял после разочарования в российской армии. По словам Ступникова, он был свидетелем мародерства оккупантов и отрицательно относился к полномасштабному вторжению.

В феврале 2024 года мать военного Татьяна Янцен обратилась к украинцу Дмитрию Карпенко, который сотрудничал с военной разведкой и помогал российским военнослужащим уходить из армии. Ступников согласился передавать информацию, но отказался от денежного вознаграждения.

Одной из первых операций стал удар по скоплению российских военных вблизи Угледара. Ступников сообщил координаты места, где собрались примерно 120–150 солдат и офицеров, после чего отошел на безопасное расстояние. По переданным им данным, в результате удара погибли 68 российских военных, ещё 60 получили ранения. Среди уничтоженных были десять офицеров, в том числе командир 36-й мотострелковой бригады полковник Гусейн Мусаев.

В дальнейшем Ступников передавал украинской стороне радиочастоты, расположение войск и планы боевых операций. Он также выводил из строя оборудование россиян. По информации WSJ, в мае 2024 года благодаря его данным украинские военные нанесли удар по зданию, где находились два штурмовых подразделения РФ, уничтожив 20 оккупантов.

В ночь на 6 июля 2024 года офицер покинул российские позиции и пересек линию фронта. Его маршрут контролировали украинские военные с помощью беспилотника. Примерно через 40 минут перехода по заминированной местности он добрался до позиций 72-й бригады ВСУ.

После перехода Ступников передал украинским военным телефон с доступом к каналам связи, через которые можно было получать изображения с российских разведывательных дронов и камер наблюдения. Впоследствии он присоединился к Российскому добровольческому корпусу, который воюет на стороне Украины. Его мать и младшая сестра также покинули Россию.

Напомним, что в пятницу, 16 октября, российские террористические войска потеряли на фронте 1 950 солдат. Таким образом, общие боевые потери врага с момента полномасштабного вторжения уже составляют 1 562 970 человек.

На Гуляйпольском направлении украинские военные уничтожили мост, который российская армия использовала для перевозки боеприпасов и обеспечения своих подразделений.

Недавно во время FPV-патрулирования в районе населенного пункта Пологи бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады обнаружили склад минометных снарядов. Инцидент произошел в зоне ответственности 7-го корпуса.