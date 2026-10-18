Недалеко от Львова обломок сбитого дрона пробил крышу промышленного здания

В селе Малехов Львовской общины обломок сбитого российского беспилотника пробил крышу промышленного здания. В результате падения обломка было повреждено имущество предпринимателя на площади около 100 квадратных метров. Люди не пострадали, на месте работают соответствующие службы.

В Малехове Львовской общины обломок сбитого российского беспилотника повредил гражданское промышленное здание. Он пробил крышу здания, в результате чего пострадало имущество местного предпринимателя. «В Малехове Львовской общины обломок сбитого вражеского беспилотника пробил крышу гражданского промышленного здания», — написал он.

По информации Садового, повреждения охватывают площадь около 100 квадратных метров. Речь идет об имуществе предпринимателя, которое было повреждено в результате падения обломка. К счастью, обошлось без пострадавших. Информации о погибших также нет. Сейчас на месте работают соответствующие службы. Они занимаются ликвидацией последствий инцидента и выясняют обстоятельства повреждения здания. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Во Львовской области во время российской атаки силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Малеховом, после чего загорелось складское здание логистического комплекса. Также в Мурованом обломки российского дрона повредили два жилых дома. По предварительной информации, люди не пострадали, а пожар на складе уже потушили.

Утром 16 октября украинская противовоздушная оборона сбила три российских боевых беспилотника над Львовской областью. В Дублянах в результате падения обломков получил травму мужчина. В Мурованом повреждены два жилых дома, а взрывная волна выбила окна и двери на мебельной фабрике и в здании государственного учреждения.

Читай нас в