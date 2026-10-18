Россияне атаковали объект критически важной инфраструктуры в Днепре

Российские войска вновь атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших.

Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре. Об атаке сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. «Враг вновь атаковал объект критической инфраструктуры в Днепре», — написал он в Telegram.

По словам Ганжи, в настоящее время выясняется, есть ли пострадавшие в результате удара. Других подробностей об атаке он пока не сообщил. Информация о последствиях обстрела уточняется. Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа,

С вечера российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались три района, ранения получили трое человек. В Днепре повреждены инфраструктура и автомобили, а в Синельниковском районе — грузовик и частные дома.

В течение 17 октября российские войска более 30 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атак ранения получили три человека.

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