Россия способна ежемесячно производить более 3 тысяч дронов-камикадзе «Шахед» с бензиновыми двигателями на мощностях экономической зоны «Алабуга». Для этого, в частности, используются компоненты из Китая.

Как отмечается в материале Defense Express, китайские власти содействовали налаживанию контактов между российскими подрядчиками и китайскими партнерами для развертывания производства «Шахедов». Об этом пишет Иван Киричевский — военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд».

Помимо этих дронов, отмечает он, речь идет также о более чем 3 500 реактивных беспилотниках «Герань-4» и «Герань-5».

Киричевский отмечает, что тому, за счет какой именно сторонней помощи Россия смогла выйти на такой показатель, посвящено новое исследование американского аналитического центра CSIS. Отдельный раздел этого исследования посвящен промышленным поставкам из Китая для «Алабуги» в 2024 году.

«То, что в этом исследовании приводятся показатели промышленной помощи со стороны Китая только за 2024 год, отнюдь не означает, что такая помощь со стороны Китая не оказывалась в 2023 или в 2025–2026 годах. Здесь мы можем лишь оперировать цифрами, приведенными за указанный период», — отметил аналитик.

Компоненты двигателей и корпуса

Так, авторы исследования ссылаются, в частности, на то, что в 2024 году Китай поставил России более 685 тысяч компонентов для двигателей «Шахедов». Ориентировочная стоимость поставок составила 0,9 миллиона долларов. Тогда же было поставлено 7 800 литий-ионных аккумуляторов.

Кроме того, производственная линия для изготовления корпусов дальнобойных БПЛА в «Алабуге» также была поставлена из Китая. В то же время китайские власти «оказывали непосредственное содействие тому, чтобы российские подрядчики активно налаживали контакты с китайскими партнерами для развертывания производства «Шахедов».

Антенны «Шахедов»

Киричевский также подчеркивает, что для создания собственных помехоустойчивых антенн для «Шахедов» российские инженеры использовали наработки Пекинского института микроэлектронных технологий.

«Не говоря уже о поставках антенн спутниковой навигации от китайского производителя Harxon, которые поставлялись под видом «товаров сельскохозяйственного назначения», — отметил эксперт.

Системная помощь Китая

Так, отмечает аналитик, все эти данные исчерпывающе иллюстрируют системность помощи, оказываемой Китаем россиянам в развертывании производства «Герань-2» на мощностях «Алабуги».

«Отдельно напомним, что дроны этого же типа, но производства ИМЭЗ «Купол», носят обозначение «Гарпия-1А», — добавил Киричевский.

Об этом говорится в материале Ивана Киричевского, военнослужащего 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд», эксперта Defense Express, опубликованном на портале.



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