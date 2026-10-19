В Украине назначили нового командующего Третьим армейским корпусом

Новым командиром Третьего армейского корпуса стал Дмитрий Рогозюк, ранее возглавлявший 60-ю отдельную механизированную бригаду.

Уже в качестве бывшего командира бригады Рогозюк на встрече с журналистами заявил, что 60-я отдельная механизированная бригада прошла путь от «проблемной» до одного из самых эффективных соединений Сил обороны Украины.

«Сегодня мой доклад будет именно о работе в 60-й бригаде. С чего хотелось бы начать? Начать хотелось бы с того, в каком состоянии эта бригада входила в состав корпуса и в каком состоянии она находилась, когда я принимал командование этим воинским соединением... Наибольшие успехи в зоне ответственности корпуса противник имел именно в зоне 60-й бригады. Темпы продвижения и устойчивость обороны были одними из худших в корпусе. Соответственно, управление самой бригадой было в чем-то нарушено. Комплектование, подготовка — всё было на низком уровне. Такого понимания в бригаде, как наземные роботизированные комплексы, вообще не было», — отметил он.

По словам Рогозюка, за короткий срок подходы к управлению и подготовке были коренным образом изменены, что дало высокие результаты.

«Прежде всего мы уделили внимание изменению подходов к управлению: конечно, приняли кадровые решения, произошла замена и включение не только юридического подразделения в состав 3-го армейского корпуса, но и внедрение систем управления и подходов к ведению боя», – подчеркнул Рогозюк.

Он сообщил, что 60-я бригада была задействована на всех четырёх этапах наступательной операции «Вивальди».

«Что касается наступательной операции, бригада была задействована на всех четырёх её этапах, начиная с первого, где первоочередной задачей для бригады было стабилизировать участок фронта, что нам удалось. Затем мы зачищали инфильтрировавшегося противника и, соответственно, одними из первых перешли к наступательным действиям… Отдельно хотелось бы подчеркнуть вопрос доверия и гибкости в планировании наступления. Действительно, мои предложения как командира бригады на отдельных участках и этапах наступления были полностью приняты», – заявил командир.

Рогозюк добавил, что за определенный период времени 60-я бригада «прошла путь от той бригады, которая не может удержать фронт, до бригады, которая показала второй результат по освобожденной территории в операции «Вивальди» – после коллег из 3-й штурмовой бригады».

Рогозюк был назначен командиром 60-й ОМБр в октябре 2025 года (бригада вошла в состав 3-го армейского корпуса). До этого он занимал должность заместителя командира 1-го штурмового батальона 3 ОШБр.

Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», о назначении заявил командующий Группировкой войск «Центр», бригадный генерал Андрей Билецкий. Он сообщил об этом во время пресс-конференции, посвященной итогам операции «Вивальди».

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