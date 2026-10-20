В Украине 92-я отдельная штурмовая бригада заявила, что эвакуировала раненого военнослужащего с передовой с помощью воздушного дрона. Как сообщает ABC News Australia, подразделение беспилотников бригады опубликовало видео операции и назвало ее первой в мире эвакуацией бойца с поля боя воздушным беспилотником.

Эвакуация с опасной позиции

На опубликованных кадрах дрон опускается на землю, после чего мужчина в боевом снаряжении закрепляется на бортовой лебедке. Беспилотник поднимает его в воздух и доставляет на более безопасную позицию, где военнослужащего встретили побратимы и организовали его дальнейшую эвакуацию в больницу.

В подразделении беспилотников бригады заявили, что операция завершилась успешно. Раненый проходит лечение и реабилитацию, и его жизни больше ничего не угрожает. Место проведения эвакуации не раскрывали.

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Дрон Ayudag-6

Производитель беспилотника Gurzuf Defence сообщил, что военнослужащий провел почти полтора года на опасной боевой позиции. По утверждению компании, попытка добраться до него обычными способами создавала смертельный риск для спасательной группы.

Для операции использовали гексакоптер Ayudag-6. Украина ранее применяла наземные беспилотные системы для эвакуации раненых, а ABC News Australia называет этот случай первым сообщенным использованием воздушного дрона для такой задачи. За несколько дней до этого Украина начала испытания на передовой медицинского дрона The StarGate компании SkyFall, способного перевозить на носилках до 150 килограммов.

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