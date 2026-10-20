W Ukrainie 92. Samodzielna Brygada Szturmowa poinformowała, że ewakuowała rannego żołnierza z linii frontu za pomocą drona powietrznego. Jak podaje ABC News Australia, jednostka dronowa brygady opublikowała nagranie z operacji i nazwała ją pierwszą na świecie ewakuacją żołnierza z pola walki przy użyciu powietrznego bezzałogowca.

Ewakuacja z niebezpiecznej pozycji

Na opublikowanych nagraniach dron opuszcza się na ziemię, po czym mężczyzna w wyposażeniu bojowym przypina się do pokładowej wyciągarki. Bezzałogowiec unosi go w powietrze i transportuje na bezpieczniejszą pozycję, gdzie wojskowego spotkali towarzysze broni i zorganizowali jego dalszą ewakuację do szpitala.

Jednostka dronowa brygady poinformowała, że operacja zakończyła się sukcesem. Ranny przechodzi leczenie i rehabilitację, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Miejsca ewakuacji nie ujawniono.

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Dron Ayudag-6

Producent bezzałogowca, Gurzuf Defence, poinformował, że wojskowy spędził niemal półtora roku na niebezpiecznej pozycji bojowej. Według firmy próba dotarcia do niego konwencjonalnymi sposobami stwarzała śmiertelne ryzyko dla grupy ratunkowej.

Do operacji wykorzystano heksakopter Ayudag-6. Ukraina wcześniej stosowała naziemne systemy bezzałogowe do ewakuacji rannych, a ABC News Australia nazywa ten przypadek pierwszym zgłoszonym użyciem drona powietrznego do takiego zadania. Kilka dni wcześniej Ukraina rozpoczęła testy na froncie drona medycznego The StarGate firmy SkyFall, zdolnego przewozić na noszach do 150 kilogramów.

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