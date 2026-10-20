Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły atak rakietowy na rejon Nowobawarski w Charkowie

Rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy na prywatną zabudowę mieszkaniową i przedsiębiorstwo cywilne w rejonie Nowobawarskim w Charkowie.

Według informacji burmistrza Igora Terechowa oraz szefa Administracji Obwodowej w Charkowie Olega Sinegubowa, na chwilę obecną wiadomo o sześciu poszkodowanych. U osób tych zdiagnozowano rany od odłamków i wstrząsy mózgu; trzy z nich trafiły do szpitala.

Źródło: Ukrinform.

W nocy 20 października rosyjskie wojska zaatakowały obwód żytomierski, zadając ciosy obiektom infrastruktury kolejowej i cywilnej. W wyniku trafień na miejscu wybuchły pożary.

Przypomnijmy, że 20 października nad miejscowością Hatne w obwodzie kijowskim zestrzelono rosyjski bezzałogowy statek powietrzny typu „Shahed”. Następnie pojawiły się doniesienia o upadku bezzałogowego statku powietrznego na drogę i zapaleniu się samochodów.

Rano 20 października pociągi kijowskiego metra ponownie kursują na czerwonej linii między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.

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