Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова

Российская армия нанесла ракетный удар по частной жилой застройке и гражданскому предприятию в Новобаварском районе Харькова.

По данным мэра Игоря Терехова и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, на данный момент известно о шести пострадавших. У людей диагностированы осколочные ранения и контузии, трое из них госпитализированы.

Источник: Укринформ.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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