Війська рф завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова

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Російська армія завдала ракетного удару по приватній житловій забудові та цивільному підприємству у Новобаварському районі Харкова.

За даними міського голови Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на зараз відомо про шістьох постраждалих. У людей діагностовано осколкові поранення та контузії, трьох із них ушпиталили.

Джерело: Укрінформ.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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