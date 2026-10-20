W wyniku wrogich ostrzałów w obwodzie rówieńskim w ciągu nocy oraz według stanu na godzinę 15:00 rany odniosły cztery osoby. W Równem obrażenia odniosła kobieta, której udzielono pomocy medycznej, a w mieście Dubno w wyniku trafienia w obiekt infrastruktury poszkodowane zostały trzy osoby, z których dwie trafiły do szpitala.

W wyniku ataków uszkodzeniu uległ wielopiętrowy budynek, centrum handlowe oraz pojazdy. Do policji wpłynęło 94 zgłoszenia dotyczące zniszczenia mienia. Śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wszczęli postępowanie karne w sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojennych.

Informację tę przekazała policja obwodu rówieńskiego.

W nocy 20 października rosyjskie wojska zaatakowały obwód żytomierski, zadając ciosy obiektom infrastruktury kolejowej i cywilnej. W wyniku trafień na miejscu wybuchły pożary.

Przypomnijmy, że 20 października nad miejscowością Hatne w obwodzie kijowskim zestrzelono rosyjski bezzałogowy statek powietrzny typu „Shahed”. Następnie pojawiły się doniesienia o upadku bezzałogowego statku powietrznego na drogę i zapaleniu się samochodów.

Rano 20 października pociągi kijowskiego metra ponownie kursują na czerwonej linii między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.

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