W obwodzie rówieńskim w wyniku rosyjskich ataków cztery osoby odniosły obrażenia
W wyniku wrogich ostrzałów w obwodzie rówieńskim w ciągu nocy oraz według stanu na godzinę 15:00 rany odniosły cztery osoby. W Równem obrażenia odniosła kobieta, której udzielono pomocy medycznej, a w mieście Dubno w wyniku trafienia w obiekt infrastruktury poszkodowane zostały trzy osoby, z których dwie trafiły do szpitala.
W wyniku ataków uszkodzeniu uległ wielopiętrowy budynek, centrum handlowe oraz pojazdy. Do policji wpłynęło 94 zgłoszenia dotyczące zniszczenia mienia. Śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wszczęli postępowanie karne w sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojennych.
Informację tę przekazała policja obwodu rówieńskiego.
W nocy 20 października rosyjskie wojska zaatakowały obwód żytomierski, zadając ciosy obiektom infrastruktury kolejowej i cywilnej. W wyniku trafień na miejscu wybuchły pożary.
Przypomnijmy, że 20 października nad miejscowością Hatne w obwodzie kijowskim zestrzelono rosyjski bezzałogowy statek powietrzny typu „Shahed”. Następnie pojawiły się doniesienia o upadku bezzałogowego statku powietrznego na drogę i zapaleniu się samochodów.
Rano 20 października pociągi kijowskiego metra ponownie kursują na czerwonej linii między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.