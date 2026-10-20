На Рівненщині через російські атаки постраждали четверо людей

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Унаслідок ворожих обстрілів на Рівненщині за ніч та станом на 15 годину поранення отримали четверо осіб. У Рівному травмувалася жінка, якій надали медичну допомогу, а в місті Дубно через влучання в об'єкт інфраструктури постраждали троє людей, двох із яких госпіталізували.

Унаслідок атак пошкоджено багатоповерховий будинок, торговий центр і транспортні засоби. До поліції надійшло 94 звернення щодо пошкодження майна. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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