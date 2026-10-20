В Ровенской области в результате российских атак пострадали четыре человека

В результате вражеских обстрелов в Ровенской области за ночь и по состоянию на 15 часов ранения получили четыре человека. В Ровно получила травму женщина, которой оказали медицинскую помощь, а в городе Дубно в результате попадания в объект инфраструктуры пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы.

В результате атак повреждены многоэтажный дом, торговый центр и транспортные средства. В полицию поступило 94 обращения о повреждении имущества. Следователи СБУ возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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