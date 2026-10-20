Co piąty dom w Kijowie nie jest przygotowany na odłączenie ogrzewania – twierdzi ekspert

Większość budynków wielorodzinnych w stolicy jest gotowa na sezon grzewczy, jednak około 20% z nich nie posiada rezerwowego źródła ogrzewania i znajduje się w strefie podwyższonego ryzyka. Poinformował o tym dyrektor Centrum Badań Energetycznych Ołeksandr Charczenko.

Jak powiedział, takie dzielnice są rozrzucone po całym mieście, w szczególności w rejonach Desniańskim, Hołosiejowskim, Solomjańskim, Szewczenkowskim i Dnieprowskim, przy czym jednym z najbardziej zagrożonych miejsc jest Trojeszczyna.

Ekspert zaznaczył, że elektrociepłownie nr 4, 5 i 6 są praktycznie przygotowane do sezonu i wznowiły wytwarzanie ciepła. Dzięki pracom przeprowadzonym w okresie poza sezonem grzewczym ponad 75% kijowskich budynków zyskało możliwość podłączenia do rezerwowego systemu zaopatrzenia w ciepło na wypadek awarii głównych obiektów.

Źródło: UNIAN.

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