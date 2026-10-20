Каждый пятый дом в Киеве не готов к отключению отопления — эксперт

Большинство многоквартирных домов столицы готовы к отопительному сезону, однако примерно 20 % домов не имеют резервного теплоснабжения и находятся в зоне повышенного риска. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, такие микрорайоны разбросаны по всей территории города, в частности в Деснянском, Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах, причем одним из самых рискованных мест является Троещина.

Эксперт отметил, что ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 практически готовы к сезону и возобновили тепловую генерацию. Благодаря работам, проведенным в межотопительный период, более 75% киевских домов получили возможность подключения к резервному теплоснабжению на случай выхода из строя основных объектов.

Источник: УНИАН.

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