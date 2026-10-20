В результате обстрела Корабельного района Херсона ранены женщина и трое детей

В результате российского обстрела Корабельного района Херсона пострадали 36-летняя женщина и трое детей — 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 12 и 13 лет.

По информации местных властей, вражеский боеприпас попал непосредственно в жилой дом, где находились гражданские лица. Все четверо пострадавших получили взрывные травмы и острую стрессовую реакцию. После осмотра и оказания первой медицинской помощи врачи назначили пострадавшим амбулаторное лечение.

Источник: Цензор.НЕТ.

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