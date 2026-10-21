В Луганске дроны атаковали здание бывшего «Укртелекома»
Во временно оккупированном Луганске во время атаки беспилотников раздались десятки взрывов. По сообщениям, под удар попало здание бывшего «Укртелекома».
Беспилотники атаковали здание бывшего «Укртелекома» в Луганске, которое в настоящее время контролируется оккупантами. Под ударом, как отметили в Exilenova+, оказались:
- оккупационный оператор «Лугаком»;
- Центр телекоммуникационных услуг;
- Центр информационных технологий и технического обеспечения.
В канале уточнили, что «Лугаком» предоставляет на оккупированной Луганщине услуги мобильной связи, доступа к интернету и передачи данных. Официальных данных о последствиях атаки и возможных повреждениях на момент публикации нет.
Источник: Exilenova+
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