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В Луганске дроны атаковали здание бывшего «Укртелекома»

UA NEWS 21 Октября 2026 07:20
В Луганске дроны атаковали здание бывшего «Укртелекома»

Во временно оккупированном Луганске во время атаки беспилотников раздались десятки взрывов. По сообщениям, под удар попало здание бывшего «Укртелекома».

 

Беспилотники атаковали здание бывшего «Укртелекома» в Луганске, которое в настоящее время контролируется оккупантами. Под ударом, как отметили в Exilenova+, оказались:

  • оккупационный оператор «Лугаком»;
  • Центр телекоммуникационных услуг;
  • Центр информационных технологий и технического обеспечения.

В канале уточнили, что «Лугаком» предоставляет на оккупированной Луганщине услуги мобильной связи, доступа к интернету и передачи данных. Официальных данных о последствиях атаки и возможных повреждениях на момент публикации нет.

Источник: Exilenova+

Ранее сообщалось, что Кременчуг находится под ударом российских войск.

Число пострадавших после атаки РФ на Кременчуг возросло до 34.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

Также РФ нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, в результате чего было повреждено предприятие.

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