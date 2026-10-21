За прошедшие сутки на фронте в Украине было зафиксировано 269 боевых столкновений. Наиболее интенсивные штурмовые действия из перечисленных направлений российские войска вели на Константиновском направлении, где произошло 37 атак.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 86 авиационных ударов, в ходе которых сбросили 302 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9757 дронов-камикадзе и осуществили 2735 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 13 — с применением реактивных систем залпового огня.

Вражеским обстрелам подверглись Безсаловка, Коренек, Товстодубовое, Уланово, Рогизно, Нескучное, Бачевск, Хриновка, Волфино, Козаче, Суходил, Вовковка, Лужки, Горки, Фотовиж, Зноб-Новгородское, Заречное, Середина-Буда, Барановка и Шалигино в Сумской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удар по одному району сосредоточения живой силы и техники противника, двум пунктам управления беспилотниками и ещё одному важному объекту врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях

За прошедшие сутки российские войска нанесли три авиационных удара с применением шести управляемых авиабомб и осуществили 53 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении

Украинские подразделения отразили 13 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Терновой, Избицкого, Старицы, Благодатного, Симиновки, Волчанских Хуторов, Захаровки, Охримовки, Волоховского, Вильхуватки и Чугуновки.

На Купянском направлении

Российские войска восемь раз пытались укрепить свои позиции. Противник проводил наступательные действия в направлениях Радьковки и Малой Шапковки.

На Лиманском направлении

Силы обороны отразили три попытки противника вклиниться в украинскую оборону. Оккупанты проводили штурмовые действия, в частности в направлении Заречного.

На Славянском направлении

Российские войска совершили девять атак в районах Озерного, Кривой Луки, Орехуватки и Юрковки.

На Краматорском направлении

За прошедшие сутки противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении

Зафиксировано 37 атак российских войск. Захватчики вели наступательные действия в районе Константиновки, а также в направлениях Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Грузкого, Приюта, Доброполья, Вольного, Колодца и Кучерового Яра.

На Покровском направлении

Российские войска совершили 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в направлениях Доброполья, Ганновки, Дорожного, Нового Донбасса, Краснополья, Белицкого, Сергиевки, Мирного, Молодецкого, Новопавловки и Муравки.

На Александровском направлении

Противник совершил одну штурмовую операцию в направлении Мирного.

На Гуляйпольском направлении

Оккупанты 20 раз атаковали позиции украинских защитников. Российские войска пытались продвинуться в направлениях Рыбного, Нового Запорожья, Ровно, Косовцево, Тернувато, Верхней Терсы, Горкого, Железнодорожного, Омельника, Новоселовки и Егоровки.

На Ореховском направлении

Российские войска дважды пытались атаковать украинские позиции в направлениях Новояковлевки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении

За прошедшие сутки российские войска не проводили активных наступательных действий.

Источник: Генштаб

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