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За минулу добу на фронті в Україні зафіксували 269 бойових зіткнень. Найінтенсивніші штурмові дії серед зазначених напрямків російські війська вели на Костянтинівському напрямку, де відбулося 37 атак.

Минулої доби російські війська завдали 86 авіаційних ударів, під час яких скинули 302 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9757 дронів-камікадзе та здійснили 2735 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 13 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів зазнали Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Хрінівка, Волфине, Козаче, Суходіл, Вовківка, Лужки, Гірки, Фотовиж, Зноб-Новгородське, Зарічне, Середина-Буда, Баранівка та Шалигине Сумської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили й техніки противника, два пункти управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби російські війська завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 53 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Ізбицького, Стариці, Благодатного, Симинівки, Вовчанських Хуторів, Захарівки, Охрімівки, Волохівського, Вільхуватки та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку

Російські війська вісім разів намагалися покращити свої позиції. Противник проводив наступальні дії в напрямках Радьківки та Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили три спроби противника вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили штурмові дії, зокрема в напрямку Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Російські війська здійснили дев'ять атак у районах Озерного, Кривої Луки, Оріхуватки та Юрківки.

На Краматорському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 37 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Грузького, Приюту, Добропілля, Вільного, Колодязя та Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Добропілля, Ганнівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Красноподілля, Білицького, Сергіївки, Мирного, Молодецького, Новопавлівки та Муравки.

На Олександрівському напрямку

Противник здійснив одну штурмову дію в напрямку Мирного.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 20 разів атакували позиції українських захисників. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Рибного, Нового Запоріжжя, Рівного, Косівцевого, Тернуватого, Верхньої Терси, Гіркого, Залізничного, Омельника, Новоселівки та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Російські війська двічі намагалися атакувати українські позиції в напрямках Новояковлівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Джерело: Генштаб

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