W ciągu ostatniej doby na froncie w Ukrainie odnotowano 269 starć bojowych. Najintensywniejsze działania szturmowe spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska prowadziły na kierunku Kostiantynówskim, gdzie miało miejsce 37 ataków.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 86 nalotów, podczas których zrzuciły 302 kierowane bomby lotnicze. Ponadto najeźdźcy wykorzystali 9757 dronów-kamikadze i przeprowadzili 2735 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich, w tym 13 z użyciem rakietowych systemów ognia salwowego.

Ostrzałom wroga poddano miejscowości Bezsalówka, Koreniok, Tovstodubowe, Ulanowe, Rogizne, Neskuchne, Bachiwsk, Chrinówka, Wolfine, Kozache, Suchodil, Wowkówka, Łużki, Hirki, Fotowiz, Zno-Nowogrodsk, Zariczne, Seredina-Buda, Baranówka i Szaligine w obwodzie sumskim.

Informację tę przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły jeden obszar skupiska sił i środków technicznych przeciwnika, dwa punkty dowodzenia dronami oraz jeszcze jeden ważny obiekt wroga.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły trzy ataki lotnicze z użyciem sześciu kierowanych bomb lotniczych oraz 53 ostrzały pozycji wojsk ukraińskich i miejscowości.

Na kierunku południowo-słobozhańskim

Ukraińskie oddziały odparły 13 ataków wroga. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w rejonach Ternowej, Izbyckiego, Starycy, Blagodatnego, Syminówki, Wołczańskich Chutorów, Zacharówki, Ochrimówki, Wołochowskiego, Wilchuwatki i Czugunówki.

Na kierunku kupiańskim

Wojska rosyjskie osiem razy próbowały poprawić swoje pozycje. Wróg prowadził działania ofensywne w rejonach Radkivki i Małej Szapkivki.

Na kierunku Liman

Siły obronne odparły trzy próby wbicia się w ukraińską linię obrony. Okupanci prowadzili działania szturmowe, w szczególności w kierunku Zaricznego.

Na kierunku Słowiańskim

Wojska rosyjskie przeprowadziły dziewięć ataków w rejonach Ozernego, Krywej Łuki, Orichuvatki i Jurkiwki.

Na kierunku Kramatorskim

W ciągu ostatnich 24 godzin przeciwnik nie prowadził działań szturmowych.

Na kierunku Kostiantynówskim

Odnotowano 37 ataków rosyjskich sił zbrojnych. Najeźdźcy prowadzili działania ofensywne w rejonie Kostiantynówki, a także w kierunkach Nowoseliwki, Mykołajpilla, Nowopawłówki, Hruzki, Pryjutu, Dobropilli, Wilnego, Kolodzia i Kucherowego Jaru.

Na kierunku Pokrowskim

Wojska rosyjskie przeprowadziły 30 ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w kierunku Dobropiła, Hannówki, Dorożnego, Nowego Donbasu, Krasnopodola, Bilić, Siergiówki, Mirnego, Młodeckiego, Nowopawłówki i Murawki.

Na kierunku Aleksandrowskim

Przeciwnik przeprowadził jedną akcję szturmową w kierunku Mirnego.

Na kierunku Huliaipilskim

Okupanci 20 razy zaatakowali pozycje ukraińskich obrońców. Wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód w kierunku Rybnego, Nowego Zaporoża, Równego, Kosowcewego, Ternuwatego, Górnej Tersy, Gorkiego, Zaliznychnego, Omelnika, Nowoseliwki i Jegorówki.

Na kierunku Orichów

Wojska rosyjskie dwukrotnie próbowały zaatakować ukraińskie pozycje w rejonie Nowojakowliwki i Nowoandrijiwki.

Na kierunku przydnieprowskim

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań ofensywnych.

Źródło: Sztab Generalny

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

Czytaj nas na