Rosyjski atak na Dniepr spowodował śmierć jednej osoby, a pięć osób zostało rannych
23 października rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak na Dniepr i jego przedmieścia.
W dzielnicy mieszkaniowej wybuchł pożar, w wyniku którego uszkodzonych zostało co najmniej pięć budynków mieszkalnych.
Ratownicy wydobyli spod gruzów ciało ofiary śmiertelnej. Liczba rannych wzrosła do pięciu, wszyscy zostali hospitalizowani. 26-letni mężczyzna znajduje się w stanie krytycznym.
Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Dniepropietrowsku.
Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.
W rejonie chmielnickim w wyniku upadku fragmentów rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.
W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.