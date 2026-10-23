Rosyjski atak na Dniepr spowodował śmierć jednej osoby, a pięć osób zostało rannych

23 października rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak na Dniepr i jego przedmieścia.

W dzielnicy mieszkaniowej wybuchł pożar, w wyniku którego uszkodzonych zostało co najmniej pięć budynków mieszkalnych.

Ratownicy wydobyli spod gruzów ciało ofiary śmiertelnej. Liczba rannych wzrosła do pięciu, wszyscy zostali hospitalizowani. 26-letni mężczyzna znajduje się w stanie krytycznym.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Dniepropietrowsku.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku fragmentów rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.