W sobotę, 24 października, rosyjskie wojska zaatakowały Synelnykove w obwodzie dniepropetrowskim za pomocą drona. W wyniku ataku zginęły trzy osoby, a osiem kolejnych zostało rannych – poinformowała obwodowa administracja wojskowa.

„Rosjanie zaatakowali Synielnikowe za pomocą drona. Na czwartym piętrze wieżowca wybuchł pożar. Zniszczony sklep i samochody” – napisał w Telegramie.

Według niego wśród rannych jest 11-letnia dziewczynka. Wszyscy poszkodowani przebywają w szpitalu. 50-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna są w stanie krytycznym.

Według danych Obwodnej Administracji Dniepropietrowskiej okupanci ponad 60 razy zaatakowali sześć rejonów obwodu za pomocą dronów i artylerii.

W wyniku rosyjskich ataków w obwodzie dniepropetrowskim zginęły dwie osoby, a trzy osoby dorosłe i jedno dziecko odniosły obrażenia.

Poinformował o tym przewodniczący Obwodnej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.

Rosjanie zaatakowali obwód dniepropetrowski ponad 40 razy w ciągu jednego dnia; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni.

W obwodzie dniepropetrowskim pochowano pięcioro dzieci z rodziny Woronowów, zabitych przez Rosjan.

Przypomnijmy, że w nocy z 29 na 30 lipca rosyjska rakieta zabiła wielodzietną rodzinę w obwodzie dniepropetrowskim.

Po rosyjskim ataku rakietowym na prywatny dom w miejscowości Raduszne w rejonie Kriwoříża 30 lipca spod gruzów udało się uratować jedynie psa domowego o imieniu Rocky. Czworonoga uratował dziennikarz lokalnej gazety „Svoi Kryvyi Rih”. Pozostali członkowie wielodzietnej rodziny Woronowów zginęli w wyniku ataku.

Czytaj nas na