Россияне атаковали Синельниково с помощью дрона, трое человек погибли
В субботу, 24 октября, российские войска нанесли удар беспилотником по Синельниковому в Днепропетровской области. В результате удара погибли три человека, ещё восемь получили ранения, сообщили в областной военной администрации.
«Россияне нанесли удар беспилотником по Синельниковому. На четвёртом этаже многоэтажного дома возник пожар. Разрушен магазин и автомобили», — написал он в Telegram.
По его словам, среди раненых – 11-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больнице. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина – в тяжелом состоянии.
По данным Днепропетровской ОГА, оккупанты более 60 раз атаковали шесть районов области беспилотниками и артиллерией.
В результате ударов по Днепропетровской области двое человек погибли, трое взрослых и один ребенок получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровскую область за день, есть погибший и раненые.
В Днепропетровской области похоронили пятерых детей семьи Вороновых, убитых россиянами.
Напомним, в ночь на 30 июля российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.
После российского ракетного удара по частному дому в поселке Радушное на Криворожье 30 июля из-под завалов удалось спасти только домашнюю собаку по кличке Рокки. Четвероногого спас журналист местного издания «Свои Кривой Рог». Остальные члены многодетной семьи Вороновых погибли в результате атаки.