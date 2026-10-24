Россияне атаковали Синельниково с помощью дрона, трое человек погибли

В субботу, 24 октября, российские войска нанесли удар беспилотником по Синельниковому в Днепропетровской области. В результате удара погибли три человека, ещё восемь получили ранения, сообщили в областной военной администрации.

«Россияне нанесли удар беспилотником по Синельниковому. На четвёртом этаже многоэтажного дома возник пожар. Разрушен магазин и автомобили», — написал он в Telegram.

По его словам, среди раненых – 11-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больнице. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

По данным Днепропетровской ОГА, оккупанты более 60 раз атаковали шесть районов области беспилотниками и артиллерией.

В результате ударов по Днепропетровской области двое человек погибли, трое взрослых и один ребенок получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровскую область за день, есть погибший и раненые.

В Днепропетровской области похоронили пятерых детей семьи Вороновых, убитых россиянами.

Напомним, в ночь на 30 июля российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

После российского ракетного удара по частному дому в поселке Радушное на Криворожье 30 июля из-под завалов удалось спасти только домашнюю собаку по кличке Рокки. Четвероногого спас журналист местного издания «Свои Кривой Рог». Остальные члены многодетной семьи Вороновых погибли в результате атаки.

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