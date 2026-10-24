10月24日星期六，俄罗斯军队使用无人机袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的西涅尔尼科沃。据该州军事行政当局通报，此次袭击造成3人死亡，另有8人受伤。

“俄军用无人机袭击了西涅尔尼科沃。一栋多层楼房的四楼起火。一家商店和几辆汽车被毁，”他在Telegram上写道。

据他介绍，伤者中包括一名11岁的女童。所有伤者均已被送往医院，其中一名50岁妇女和一名70岁男子伤势危重。

据第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政管理局消息，占领者已使用无人机和火炮对该州六个地区发动了60多次袭击。

在对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的袭击中，两人遇难，三名成人和一名儿童受伤。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政管理局局长亚历山大·甘扎通报了这一情况。

俄军当天对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了40多次袭击，造成1人死亡、多人受伤。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州已安葬了沃罗诺夫一家被俄军杀害的五名儿童。

回顾此前，7月30日深夜，一枚俄罗斯导弹在第聂伯罗彼得罗夫斯克州夺走了一户多子女家庭的性命。

7月30日，俄罗斯导弹袭击了克里沃罗日地区拉杜什内村的一栋民宅，从废墟中仅救出了一只名叫罗基的宠物狗。 这只四脚宠物被当地媒体《斯沃伊·克里沃罗日》的一名记者救出。沃罗诺夫这个多子女家庭的其余成员均在此次袭击中遇难。

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