Украина усиливает укрепления, снижая шансы РФ на оперативный прорыв — OSINT-аналитик

OSINT-исследователь Клеман Молен отмечает, что с каждым годом войны российским войскам становится все сложнее прорваться в оперативное пространство из-за расширения украинских оборонительных укреплений.

На своей новой карте он обозначил фортификационные сооружения разных периодов строительства. Жёлтым цветом показаны укрепления, возведённые до 2024 года. Часть из них российские войска захватили, однако теперь они также затрудняют их дальнейшее продвижение.

Оранжевым цветом обозначены линии, построенные в 2025 году с учётом новых подходов к фортификации. По оценке исследователя, российские войска не дошли до большинства этих рубежей. Красным цветом обозначены укрепления, построенные в 2026 году.

По словам Молена, основные работы в настоящее время ведутся в районах Павлограда, Изюма и Харькова, а также в Черниговской и Киевской областях. На отдельных направлениях строительство замедлилось из-за отступления линии фронта или высокого уровня готовности оборонительных сооружений.

Вблизи фронта украинские военные также сооружают дополнительные противопехотные заграждения из колючей ленты. В то же время исследователь обращает внимание на отсутствие заметных аналогичных работ по развитию российских фортификационных систем.

Источник: Клеман Молен / X

Российские военные готовят специализированные подразделения для ведения боевых действий под землей. Тем временем бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уже противостоят российским силам в старых советских газопроводах вблизи Купянска в Харьковской области.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

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