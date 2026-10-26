乌克兰正在扩建防御工事，从而降低了俄罗斯迅速突破防线的可能性——OSINT分析师

OSINT研究员克莱曼·莫伦指出，随着乌克兰防御工事的不断扩建，俄军每年要突破防线进入作战区域都变得越来越困难。

他在最新绘制的地图上标注了不同时期修建的防御工事。黄色部分标示的是2024年前建成的防御工事。其中部分已被俄军占领，但如今这些工事也阻碍了俄军的进一步推进。

橙色标记的是2025年根据新的要塞建设理念修建的防线。 据该研究人员评估，俄军未能抵达其中大部分防线。红色标示的是2026年修建的防御工事。

据莫伦称，目前主要工程正在帕夫洛格拉德、伊久姆和哈尔科夫地区，以及切尔尼戈夫州和基辅州进行。在某些方向，由于前线后移或防御工事准备充分，建设进度有所放缓。

在前线附近，乌克兰军队还正在用带刺铁丝网加固额外的反步兵障碍物。与此同时，这位研究人员指出，俄罗斯在加固其防御工事系统方面并未开展任何明显的类似工作。

来源：克莱曼·莫伦 / X

俄军正在组建专门部队，以开展地下作战。 与此同时，乌克兰国民卫队第13旅“宪章”的战士们已经在哈尔科夫州库皮扬斯克附近的旧苏联天然气管道中与俄军展开对抗。

此外，俄罗斯占领军在顿涅茨克州靠近赖-亚历山德罗夫卡和维尔诺两个定居点的地区有所推进。

10月22日当天，前线共发生165起交火事件。在上述各方向中，俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击次数最多，该地区共记录到15次突击行动。

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