Badacz OSINT Clément Molen zauważa, że z każdym rokiem wojny rosyjskim wojskom coraz trudniej jest przedrzeć się na teren operacyjny ze względu na rozbudowę ukraińskich umocnień obronnych.

Na swojej nowej mapie zaznaczył fortyfikacje z różnych okresów budowy. Kolorem żółtym zaznaczono umocnienia wzniesione do 2024 roku. Część z nich została zajęta przez wojska rosyjskie, jednak obecnie utrudniają one również ich dalszy postęp.

Kolorem pomarańczowym zaznaczono linie obronne zbudowane w 2025 roku z uwzględnieniem nowych podejść do fortyfikacji. Według oceny badacza wojska rosyjskie nie dotarły do większości tych linii obrony. Kolorem czerwonym zaznaczono umocnienia wzniesione w 2026 roku.

Według Molen, główne prace trwają obecnie w rejonach Pawłogradu, Iziuma i Charkowa, a także w obwodach czernihowskim i kijowskim. Na niektórych kierunkach budowa uległa spowolnieniu z powodu cofnięcia się linii frontu lub wysokiego poziomu gotowości obiektów obronnych.

W pobliżu linii frontu ukraińskie siły zbrojne instalują również dodatkowe zapory przeciwpiechotne z taśmy kolczastej. Jednocześnie badacz zwraca uwagę na brak zauważalnych podobnych prac związanych z rozbudową rosyjskich systemów fortyfikacyjnych.

Źródło: Kleman Molen / X

Rosyjskie siły zbrojne przygotowują wyspecjalizowane oddziały do prowadzenia działań bojowych pod ziemią. Tymczasem żołnierze 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” już stawiają opór siłom rosyjskim w starych radzieckich gazociągach w pobliżu Kupianska w obwodzie charkowskim.

Ponadto rosyjskie wojska okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

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