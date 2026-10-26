Компания «Яндекс» переместила свои суперкомпьютеры после атак дронов

Российская компания «Яндекс» переместила все три своих суперкомпьютера («Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис») на новые вычислительные площадки после серии атак украинских дронов. В пресс-службе компании утверждают, что оборудование во время ударов не пострадало.

«Они вывезены из мест, где находились до сих пор, и в настоящее время развертываются на новых вычислительных площадках. Суперкомпьютеры, как и раньше, будут использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов „Яндекса“ и для обучения фундаментальных языковых моделей», — заявили в компании.

По данным источников, эти вычислительные системы функционируют как три независимых узла и могут размещаться в разных местах. С начала октября украинские БПЛА атаковали три из шести дата-центров компании — в Сасово Рязанской области, в Калуге и во Владимире, при этом два из трёх суперкомпьютеров, включая самый производительный «Червоненкис», находились именно в Сасово.

Источник: РБК

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

Читай нас в