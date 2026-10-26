В результате удара российского дрона по Павлограду погиб 41-летний шахтер ДТЭК

26 октября в результате удара российского беспилотника по Павлограду погиб 41-летний сотрудник ДТЭК Энерго Валентин Котелевский. В компании сообщили о гибели коллеги и выразили соболезнования его родным и близким.

Валентин переехал в Павлоград из Лисичанска. Он работал шахтером на вспомогательных работах на одной из шахт ДТЭК. Коллеги вспоминают его как человека, который всегда был готов прийти на помощь, поддержать и подставить плечо тем, кто в этом нуждался. Его гибель стала ещё одной невосполнимой утратой для коллектива компании.

Об этом сообщает официальный канал ДТЭК.

Напомним, что в Днепропетровской области в результате атаки дрона погиб сотрудник ДТЭК.

Российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, еще 11 получили ранения.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека.

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