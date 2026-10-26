W wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Pawłograd zginął 41-letni górnik z DTEK

26 października w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Pawłohrad zginął 41-letni pracownik DTEK Energo, Walentin Kotelewski. Firma poinformowała o śmierci kolegi i złożyła kondolencje jego rodzinie i bliskim.

Walentyn przeprowadził się do Pawlohradu z Lisiczanska. Pracował jako górnik przy pracach pomocniczych w jednej z kopalń DTEK. Współpracownicy wspominają go jako osobę, która zawsze była gotowa przyjść z pomocą, wesprzeć i pocieszyć tych, którzy tego potrzebowali. Jego śmierć stała się kolejną niepowetowaną stratą dla zespołu firmy.

Informację tę przekazał oficjalny kanał DTEK.

Przypomnijmy, że w obwodzie dniepropetrowskim w wyniku ataku drona zginął pracownik DTEK.

Rosyjskie wojska prawie 70 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. Ataki dotknęły cztery rejony, w szczególności Dniepr, Nikopol i Krywójż. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a kolejne 11 zostało rannych.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało dwie osoby.

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