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Уничтожение навалы российской пехоты стало напоминать промышленный убой — командующий СБС

UA NEWS 26 Октября 2026 21:00
Уничтожение навалы российской пехоты стало напоминать промышленный убой — командующий СБС

На фронте резко участились попытки россиян «засыпать шапками», посылая в бой массированные силы пехоты. По словам командующего СБС Роберта Мадяра Бровди, прошедшая неделя, как и весь октябрь, напоминает некий промышленный забой оккупантов.

Так, Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины в период с 1 по 26 октября обезвредили более 14 000 человек личного состава противника, что зафиксировано в системе «Дельта» как безвозвратные и санитарные потери. Всего за этот период подразделения Группировки СБС поразили и уничтожили 55,4 тысячи вражеских целей, совершив более 216 тысяч боевых вылетов.

Среднесуточный показатель уничтожения живой силы противника составляет 543 человека и 2149 целей, что соответствует результативному поражению каждые 40 секунд и ликвидации оккупанта каждые 159 секунд. В течение октября подразделения трижды обновляли суточный рекорд, который на данный момент составляет 701 обезвреженного захватчика за сутки (24 октября). Все обнародованные данные касаются исключительно Группировки СБС и проверены в системе ситуационной осведомлённости ВСУ «Дельта».

Источник: командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр»).

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