Роберт Мадяр Бровді жорстко розкритикував втручання партнерів у війну

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Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт «Мадяр» Бровді емоційно висловився щодо поведінки окремих союзників, які намагаються використовувати власні важелі впливу на перебіг війни. Офіцер наголосив, що почуття вдячності за надану допомогу не має перетворюватися на підкореність, адже відстоювання суверенітету залишається головним пріоритетом.

За словами військового, намагання партнерів продемонструвати, хто контролює ситуацію, завдають суттєвої шкоди загальній смисловій рамці боротьби, у якій чорне має залишатися очевидно чорним, а біле — білим. Попри будь-які політичні чи технічні перешкоди, командир запевнив, що Україна вистоїть і досягне своєї мети.

Джерело: телеграм Бровді.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні

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