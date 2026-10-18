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Засновник Telegram та соцмережі «ВКонтакте» Павел Дуров з іронією прокоментував українське повідомлення про атаку безпілотників по дата-центру компанії VK у Ленінградській області. Саму компанією у нього раніше відібрали за відмову співпрацювати із силовиками.

Дуров зазначив, що цей об'єкт він збудував 15 років тому та продав компанії VK 12 років тому. За його словами, будівля була споруджена на совість із міцними стінами, однак її «не уберегли».

У пресслужбі компанії заявили, що попри ураження інфраструктури дата-центру, ключові сервіси наразі залишаються доступними для користувачів у звичайному режимі.

Джерело: телеграм Дурова.

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Після ударів виникли пожежі на нафтових об’єктах і складі Ozon, а також було уражено датацентр компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте».

Росія не може забезпечити повноцінний протиповітряний захист усіх великих промислових об’єктів на своїй території. Причиною називають значні розміри підприємств, через які складно повністю прикрити їх від українських ударів.

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